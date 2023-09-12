Nemanja Bjelica, Fenerbahçe'den ayrıldı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Başantrenör Dimitris Itudis yönetimindeki Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu Nenad Bjelica'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

İkinci döneminde formasından uzak kaldı

Fenerbahçe'deki ilk döneminde başarılı sezonlar yaşayan ve Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) transfer olan Bjelica, yeniden transfer olduğu sarı-lacivertli ekipteki ikinci döneminde ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamamıştı.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde sadece bir maçta görev alabilen Bjelica, EuroLeague'de ise söz konusu sezonda 7 karşılaşmada şans bulabilmişti.