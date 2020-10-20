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    Nenad Markovic: Fenerbahçe mağlubiyetinden ders çıkarmalıyız

    Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na mağlup oldukları maç hakkında konuştu.
    • AA
    • 20.10.2020 - 14:35
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    Nenad Markovic: Fenerbahçe mağlubiyetinden ders çıkarmalıyız

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, ligin 4. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşadıkları mağlubiyetten dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

    Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta ligin önemli ekiplerinden Fenerbahçe'ye 65-59 yenildiklerini anımsattı.

    Nenad Markovic: Fenerbahçe mağlubiyetinden ders çıkarmalıyız #1

    "DERS ÇIKARMALIYIZ"

    Söz konusu maçta planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını anlatan Markovic, "Fenerbahçe karşısında hücum ve savunmada istediğimiz gibi olamadık. Hatta sanki maça hazır değil gibi görüntü verdik." dedi.

    Bu durumun da mağlubiyeti kaçınılmaz kıldığını ifade eden Markovic, "Ligin ilerleyen haftalarında güzel işler ortaya çıkarabilmek için bu mağlubiyetten dersler çıkarmalıyız. Bunu yaparsak ilerleyen haftalar bizim için iyi olabilir." diye konuştu.

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