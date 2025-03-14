Nesibe Aydın, Bodrum Basketbol'a fark attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son haftasında Bodrum Basketbol ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 111-65'lik skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
BODRUM BASKETBOL'UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞMİŞTİ
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Bodrum Basketbol, sezonu 3 galibiyet ve 19 mağlubiyet sonucunda 12. sırada tamamladı.
Nesibe Aydın ise normal sezonu 10 galibiyet, 12 mağlubiyet sonucunda 7. sırada bitirdi.
SKOR DAĞILIMI
Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün, Azra Erçelik 19, Eslem Güler 7, Elif Bati 6, Zehra Sıla Tunçdemir 18, Belçim Naz Şahinkanat 9, İdal Yavuz 1, Gökçe Gökcen 1, Ayşenaz Harma 4
Nesibe Aydın: Elif Çayır 24, Merve Arı 11, Nared 11, Wheeler 3, İlayda Güner 2, Merve Uygül 8, Sevgi Tonguç 21, Rojin Yolcu 14, Başak Altunbey 4, Wallace 13
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