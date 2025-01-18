Nesibe Aydın, Danilos Pizza karşısında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Danilos Pizza ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 75-71'lik skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Danilos Pizza: Henderson 16, Cooke 14, Yağmur Kübra Taşar 3, Mompremier 23, Walker 12, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul, Aysude Torcu
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 14, Wallace 14, Nared 23, Serfa 13, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner 4
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