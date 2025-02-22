Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u yendi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan başkent derbisinde kazanan 70-68'lik skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Nesibe Aydın: Wheeler 18, Merve Arı 5, Wallace 7, Nared 14, Serfa 17, Damla Gezgin 3, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner 4
OGM Ormanspor: Epoupa 4, Manolya Kurtulmuş 22, Aokuso 11, Burke 19, Berger 12, Duygu Özen, Esra Ural Topuz, Zeynep Şevval Gül, İdil Türk
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