Nesibe Aydın, Tarsus Spor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Tarsus Spor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 93-81'lik skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Tarsus Spor: Heal 26, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Alleyne 20, Ceylin Beyza Altunpa 7, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 7
Nesibe Aydın: Wheeler 23, Merve Arı, Wallace 5, Nared 31, Serfa 16, Damla Gezgin 9, Merve Uygül 4, Sevgi Tonguç 5, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Başak Altunbey
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