Nesibe Aydın'da Erman Okerman dönemi sona erdi

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 7. sırada noktalayan Nesibe Aydın'da bir veda yaşandı.

Play-off çeyrek finalinde Beşiktaş'a elenerek sezonu tamamlayan Nesibe Aydın, başantrenörü Erman Okerman'ın görevine son verdi.

"Kendisine başarılar diliyoruz"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

6 yıldır kulübümüze çok kıymetli katkılar veren başantrenörümüz Erman Okerman'ın talebi ve isteği doğrultusunda, önümüzdeki sezon için devam eden sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 1. Lig'de teslim aldığı takımımızı, Süper Lig'in önemli markalarından biri olarak teslim eden hocamıza şükranlarımızı sunuyor, yollarımızın tekrar kesişeceği güne kadar kendisine başarılar diliyoruz.