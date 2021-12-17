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    Nets eksiklere rağmen kazandı

    NBA'de Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 114-105 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 15:08
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    Nets eksiklere rağmen kazandı

    Doğu Konferansı lideri olan ve şu anda içlerinde James Harden ve LaMarcus Aldridge'in de bulunduğu 7 oyuncusundan COVID-19 protokolleri gereği uzak kalan Nets, Kevin Durant'in 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

    DURANT’İN SON 3 MAÇI

    34 sayı 11 ribaund 8 asist

    51 sayı 7 ribaund 9 asist

    34 sayı 13 ribaund 11 asist

    Karşılaşma sonrasında açıklamalar yapan Brooklyn koçu Steve Nash, "Ona bu kadar bel bağlamamız doğru mu bilmiyorum. Çok yüksek dakikalar oynuyor." dedi. Duran, bu sezon maç başına 37 dakika süre alıyor.

    Nets'te ayrıca Blake Griffin ve Nic Claxton da 17'şer sayıyla sezonun 21. galibiyetine katkı sağladı.

    Peş peşe 3. olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 9 ribaunt 6 asistle mücadele etti. Seth Curry'nin 29 sayı attığı mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise forma giymedi.

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