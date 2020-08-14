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    New Orleans, Ingram ile yeniden anlaşacak

    New Orleans Pelicans, yaz aylarında Brandon Ingram ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 16:29
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    New Orleans, Ingram ile yeniden anlaşacak

    New Orleans Pelicans, The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'e göre yaz aylarında Brandon Ingram ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.

    TEMAS SAĞLANDI

    Charania ve Amick'in bildirdiğine göre, ekip tüm sezon boyunca Ingram'ın menajeri ile iletişim kurmuştu.

    Genç forvet, geçtiğimiz günlerde Pelicans'da kalmanın en başta gelen önceliklerinden biri olduğunu açıklamıştı.

    Ingram bu sezon bittikten sonra sınırlı bir serbest oyuncu olacak.

    New Orleans, Ingram ile yeniden anlaşacak #1

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