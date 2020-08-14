New Orleans, Ingram ile yeniden anlaşacak

New Orleans Pelicans, yaz aylarında Brandon Ingram ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.

New Orleans Pelicans, The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick'e göre yaz aylarında Brandon Ingram ile yeniden sözleşme imzalamayı planlıyor.

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Charania ve Amick'in bildirdiğine göre, ekip tüm sezon boyunca Ingram'ın menajeri ile iletişim kurmuştu.

Genç forvet, geçtiğimiz günlerde Pelicans'da kalmanın en başta gelen önceliklerinden biri olduğunu açıklamıştı.

Ingram bu sezon bittikten sonra sınırlı bir serbest oyuncu olacak.