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    New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi

    NBA'de takımların yeni sezon hazırlıkları sürüyor. New Orleans Pelicans, deneyimli başantrenör Stan Van Gundy ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 11:21
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    New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi

    Geride kalan sezonu Batı Konferansı'nda 13. sırada tamamlayan New Orleans Pelicans'ı, Stan van Gundy çalıştıracak.

    DAHA ÖNCE DETROIT'İ ÇALIŞTIRDI

    New Orleans ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 61 yaşındaki başantrenör, son olarak 2018 yılında Detroit Pistons'da görev almıştı.

    Kadrosuna 2019 draftının 1 numarası Zion Williamson ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu Ödülü'nü kazanan Brandon Ingram'ı bulunduran Pelicans, 2020 Draftı'nda 13'üncü sıradan seçim yapacak.

    New Orleans Pelicans ta Stan Van Gundy dönemi #1

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