- Haberler
- Basketbol Haberleri
- New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi
New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi
NBA'de takımların yeni sezon hazırlıkları sürüyor. New Orleans Pelicans, deneyimli başantrenör Stan Van Gundy ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 11:21
Geride kalan sezonu Batı Konferansı'nda 13. sırada tamamlayan New Orleans Pelicans'ı, Stan van Gundy çalıştıracak.
DAHA ÖNCE DETROIT'İ ÇALIŞTIRDI
New Orleans ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 61 yaşındaki başantrenör, son olarak 2018 yılında Detroit Pistons'da görev almıştı.
Kadrosuna 2019 draftının 1 numarası Zion Williamson ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu Ödülü'nü kazanan Brandon Ingram'ı bulunduran Pelicans, 2020 Draftı'nda 13'üncü sıradan seçim yapacak.