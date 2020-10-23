New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi

NBA'de takımların yeni sezon hazırlıkları sürüyor. New Orleans Pelicans, deneyimli başantrenör Stan Van Gundy ile anlaştı.

Geride kalan sezonu Batı Konferansı'nda 13. sırada tamamlayan New Orleans Pelicans'ı, Stan van Gundy çalıştıracak.

DAHA ÖNCE DETROIT'İ ÇALIŞTIRDI

New Orleans ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 61 yaşındaki başantrenör, son olarak 2018 yılında Detroit Pistons'da görev almıştı.

Kadrosuna 2019 draftının 1 numarası Zion Williamson ve En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu Ödülü'nü kazanan Brandon Ingram'ı bulunduran Pelicans, 2020 Draftı'nda 13'üncü sıradan seçim yapacak.



