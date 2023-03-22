New York Knicks efsanesi Willis Reed hayatını kaybetti NBA ekibi New York Knicks'in efsane oyuncularından Willis Reed, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

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Amerikan Basketbol Ligi NBA'de yıllarca forma giyen efsane isim Willis Reed'den kötü haber geldi.

ABD basınında yer alan haberlerde, kariyeri boyunca Knicks forması giyen Reed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 kez NBA şampiyonluğu kazanamıştı

Reed, 1964-1974 yıllarında görev yaptığı Knicks formasıyla iki kez (1970 ve 1973) NBA şampiyonluğu yaşadı. 1970'te sezonun en değerli oyuncusu unvanına layık görülen Reed, 7 kez de all-star seçildi.

Knicks tarafından 19 numaralı forması emekliye ayrılan Reed, 1982'de Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.