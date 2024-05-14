Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de sezonun en iyi 5'ine girdi Fenerbahçe forması giyen Nigel Hayes-Davis, EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

İHA

EuroLeague’de sezonun en iyi beşi açıklandı.

Fenerbahçe'de oynayan 29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Hayes-Davis'in yanı sıra kadroda Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Mathias Lessort yer aldı.

EuroLeague rekorunu kırmıştı

Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon forma giydiği 35 maçta 14.1 sayı, 4.7 ribaund, 1.7 asist, 15.9 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)