Nigel Hayes-Davis: Maksadım Türklere saygısızlık değildi Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşım yapan Nigel Hayes-Davis, Türkiye ve Türk halkına saygısızlık etmek istemediğini, onunun Türkler için taşıdığı önemi tam olarak kavrayamadığını belirterek özür diledi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko’nun deneyimli oyuncularından Nigel Hayes-Davis, Ermenistan ziyaretinde sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

Bu durum üzerine Hayes-Davis, konuyla ilgili bir açıklama yaparak durumu netleştirdi.

"TÜRKİYE'YE VE VATANDAŞLARINA SAYGISIZLIK NİYETİM YOKTUR"

Hayes-Davis, Türkiye’ye olan saygısını dile getirirken niyetinin bu olmadığını vurguladı. Açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

Ermenistan ve Türkiye ile ilgili paylaştığım konunun oldukça hassas olduğunu, bu durumu paylaştıktan sonra fark ettim. Her ne kadar öğrenmeye çalışsam da her şeyi bilmiyorum. Türkiye’nin bana sunduğu kişisel ve profesyonel fırsatlara duyduğum saygıdan ötürü, Türkiye’ye, tarihine veya vatandaşlarına karşı herhangi bir saygısızlık yapma niyetim yoktur. Beni tanıyan ve bu konuda benimle konuşanlar, söylediklerimin samimi ve doğru olduğunu bilir

"AMACIM KİMSEYİ KIRMAK DEĞİLDİ"

Türk vatandaşı olmadığını belirten Hayes-Davis, bu konunun Türkler için taşıdığı önemi tam olarak kavrayamadığını ifade ederek,

Umarım bu söylediklerim, eylemlerim ve en önemlisi karakterim hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumları gidermeye yardımcı olur. Bu durumdan dolayı üzgünüm; kırılan herkese söylemek isterim ki, amacım asla bu değildi

diye ekledi.