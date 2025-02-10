Nihat Emre Ekim, TBF Erkek Ligleri Müdürlüğü'ne getirildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda (TBF) Nihat Emre Ekim, Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türkiye Basketbol Federasyonunda Nihat Emre Ekim, Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nihat Emre Ekim'e yeni görevinde başarılar dileriz.

NİHAT EMRE EKİM'İN KARİYERİ

Ayrıca açıklamada, basketbol kariyerine Darüşşafaka altyapısında başlayan Nihat Emre Ekim'in profesyonel kariyerinde Darüşşafaka, Olympiakos, Strasbourg, Türk Telekom, Fenerbahçe, Mersin BŞB, Tekelspor, Erdemirspor ve Büyükçekmece Basketbol formalarını giydiği, basketbolculuk kariyerinin ardından ise 2016-2019 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol, 2019-2020 sezonunda Akhisar Belediye ve 2020-2024 yılları arasında da Samsunspor'da genel menajerlik görevlerinde bulunduğu belirtildi.