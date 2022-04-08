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    Nikola Jokic, NBA tarihine geçti

    NBA'e gece oynanan 7 maçla devam edildi. Denver Nuggets'ın Memphis Grizzlies'i mağlup ettiği maçta Nikola Jokic tarihe geçti.
    • AA
    • 08.04.2022 - 10:11
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    Nikola Jokic, NBA tarihine geçti

    NBA'de normal sezon heyecanı bu gece oynanan 7 maçla devam etti. Denver Nuggets'ın Memphis Grizzlies'i 122-109 yendiği maçta 35 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistle oynayan Nikola Jokic tarihe geçti. Sırp yıldız, NBA tarihinde bir normal sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist barajlarına ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Boston'u yenen Milwaukee Doğu'da ikinci sırayı aldı

    Son şampiyon Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 127-121 yenerek Doğu Konferansı'nda 2. sıraya yükseldi. Doğu'da birinci sırada Miami Heat yer alıyor.

    Lakers yine kaybetti

    İddialı bir kadro kurmasına rağmen play-in dahi yapamayan Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'a 128-112 mağlup oldu ve art arda 8. maçını kaybetti. Warriors'ta Klay Thompson 33 sayıyla maçın yıldızı oldu. Lakers'ta Talen Horton-Tucker'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

    NBA'de sonuçlar

    • Charlotte Hornets 128-101 Orlando Magic
    • Milwaukee Bucks 127-121 Boston Celtics
    • Toronto Raptors 119-114 Philadelphia 76ers
    • New Orleans Pelicans 127-94 Portland Trail Blazers
    • Minnesota Timberwolves 127-121 San Antonio Spurs
    • Denver Nuggets 121-109 Memphis Grizzlies
    • Golden State Warriors 128-112 Los Angeles Lakers

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