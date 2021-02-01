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Nikola Jovic 47 sayıya oynadı Nuggets kazandı

Nikola Jovic 47 sayıya oynadı Nuggets kazandı

NBA'de sezon tüm hızıyla devam ediyor. Nuggets, Jazz'ı 11 sayı farkla yenerek uzun bir aranın ardından parkeden galip ayrılan taraf oldu.