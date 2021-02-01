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    Nikola Jovic 47 sayıya oynadı Nuggets kazandı

    NBA'de sezon tüm hızıyla devam ediyor. Nuggets, Jazz'ı 11 sayı farkla yenerek uzun bir aranın ardından parkeden galip ayrılan taraf oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 12:01
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 12:21
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    Nikola Jovic 47 sayıya oynadı Nuggets kazandı

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde NuggetsJazz'ı 11 sayı farkla yenerek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

    Ev sahibi ekipte Nikola Jokic; 47 sayı, 12 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Will Barton 18, Jamal Murray 16 sayı kaydetti.

    Ligde 15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 29, Donovan Mitchell ve Jordan Clarkson 13'er sayıyla maçı tamamladı.

    Nikola Jovic 47 sayıya oynadı Nuggets kazandı #1

    8 SANİYEDE 8-0'LIK SERİ

    Ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Washington Wizards, son 8 saniyesinde 8-0'lık seri yakaladığı maçta Brooklyn Nets'i 149-146 yendi.

    Russell Westbrook'un 41 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle oynadığı Wizards'ta, Bradley Beal 22'si son çeyrekte olmak üzere 37 sayı üretti.

    Kevin Durant'in 37 sayılık performans sergilediği Nets'te ise Joe Harris 30 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

    New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-129

    Denver Nuggets-Utah Jazz: 128-117

    Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 110-119

    Toronto Raptors-Orlando Magic: 115-102

    Washington Wizards-Brooklyn Nets: 149-146

    Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 109-104

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