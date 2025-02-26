Nikola Jovic en az 4 hafta yok

Haber Merkezi

Miami Heat forveti Nikola Jovic, sağ elindeki ikinci tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.

Takım, Salı günü yaptığı açıklamada Jovic'in sakatlığını duyurdu. 2022'de 27. sıradan draft edilen genç oyuncu, sakatlığı Milwaukee Bucks karşılaşmasında yaşadı. Maçta 15 dakika sahada kalan Jovic, 7 sayı ve 2 ribaundluk performans sergiledikten sonra ikinci yarıda oynayamadı.

SPOELSTRA: ÜZGÜNÜM

Başantrenör Erik Spoelstra, sakatlık haberine üzüldüğünü belirterek, "Niko adına üzgünüm. Ne kadar çok çalıştığını biliyorum," dedi.

Bu sezon 46 maçta görev alan Jovic, 10.7 sayı, 3.9 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi dönemini geçiriyordu.

Deneyimli forvet Kyle Anderson, Jovic'in yokluğunda daha fazla süre almaya başladı.