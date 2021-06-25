Obradovic: Aziz Yıldırım'la cehenneme bile giderim

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski hocası Zeljko Obradovic, Aziz Yıldırım'a, "Seninle cehenneme bile gelirim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dün yaptığı açıklamalarda Ali Koç’u hedef almıştı.

Aziz Yıldırım, basketbol şubesinin yönetimiyle ilgili Ali Koç'u sert sözlerle eleştirmişti.

"YARIN OBRADOVIC'İ GETİRİRİM"

Anonim Şirketi'nin faaliyete geçirilmesi halinde basketbol branşı idaresine talip olduğunu ilan eden Yıldırım, "Yarın Obradovic'i getiririm" demişti.

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ile sarı lacivertli ekibin eski başantrenörü Zeljko Obradovic arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.

Özkök köşe yazısında, "Yıldırım, 'Obradovic’i getiririm' dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu 'Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum.





"SENİNLE CEHENNEME BİLE GELİRİM BAŞKAN"

Onlara 'Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi' diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. 'Koç gelir misin' deyince, aldığı cevap şu olmuş: 'Seninle cehenneme bile gelirim başkan.'

Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir.

Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan 'Bir daha başkanlığa aday olmayacağım' diyorsa..." ifadelerini kullandı.