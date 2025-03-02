OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 67-56'lık skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.

OGM Ormanspor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş 9. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 23, Burke 19, Berger 13, Aokuso 12, Epoupa, Duygu Özen, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz

Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 10, Melek Uzunoğlu 14, Lazic 3, Krajisnik 11, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Elif Bayram, Gizem Başaran Turan 2

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Emre Çalışkan
Editor