OGM Ormanspor, Beşiktaş'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 67-56'lık skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
OGM Ormanspor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Beşiktaş 9. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 23, Burke 19, Berger 13, Aokuso 12, Epoupa, Duygu Özen, Zeynep Şevval Gül, Esra Ural Topuz
Beşiktaş: Winterburn 10, Peterson 10, Melek Uzunoğlu 14, Lazic 3, Krajisnik 11, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık 6, Elif Bayram, Gizem Başaran Turan 2
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