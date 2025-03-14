OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 84-68'lik skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 14, Burke 19, Manolya Kurtulmuş 14, Aokuso 20, Duygu Özen 2, İdil Türk 3, Esra Ural Topuz 4, Zeynep Şevval Gül 2
BOTAŞ: Allen 22, Işık Su Güven 1, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Cuic 13, Cave 22, Jump 3, Rana Uçar 4, Melike Yalçınkaya, Melis Dilara Lafatan, İdil Yeniçulha
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