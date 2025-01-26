OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-76'lık skorla konuk takım OGM Ormanspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfeld 19, Kübra Erat 6, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Powers 25, Diallo 12, Fall 12
OGM Ormanspor: Epoupa 11, Manolya Kurtulmuş 16, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra Ural Topuz 10, Berger 14
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