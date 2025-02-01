OGM Ormanspor'dan Bodrum Basketbol'a 20 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-66'lık skorla ev sahibi takım OGM Ormanspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
OGM Ormanspor: Epoupa 3, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 4, Burke 8, Berger 9, Duygu Özen 4, İdil Türk 12, Zeynep Şevval Gül 10, Esra Ural Topuz 17, Azra Kumsal Yayla
Bodrum Basketbol: Jones 5, Selin Tekin 9, Gizem Tüzen 8, Hollingshed 23, Eslem Güler 4, Sıla Tunçdemir 3, Ayşenaz Harma 6, Zümra Küçük 8, Elif Bati, Belçim Naz Şahinkanat
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