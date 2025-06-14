Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers karşısında seriyi eşitledi

İHA

NBA'de final heyecanı 4. karşılaşmayla devam etti.

Oklahoma City Thunder, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'i 111-104'lük skorla mağlup etti ve seriyi 2-2'ye yaptı.

ALEXANDER, MAÇA DAMGA VURDU

Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Jalen Williams 27 sayı, Alex Caruso 20 sayı ve Chet Holmgren de 14 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti.

Indiana'da ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaund, Tyrese Haliburton da 18 sayı, 7 asistle müsabakayı tamamladı.