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- Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 18:23
NBA heyecanı hız kesmeden devam ederken, karşılaşmalar geç saatte olmasına rağmen basketbolseverler kaçırmak istemiyor.
Dünya basketbolunun en önemli ligi NBA'nın heyecanına ortak olmak basketbolseverler, maçların zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers arasında oynanacak olan karşılaşma, şimdiden NBA hayranlarını heyecanlandırdı.
Maçı kaçırmak istemeyenler, "Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
OKLAHOMA CİTY - LOS ANGELES LAKERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı 28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak.
Karşılaşma TSİ ile 03:00'te başlayacak. Müsabaka Oklahoma Chesapeake Energy Arena Stadyumu'nda oynanacak.
ROOKLYN NETS - MİAMİ HEATS MAÇI HANGİ KANALDA?
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı Bilyoner TV kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.