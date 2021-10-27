Haberler

Basketbol Haberleri

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA'da heyecan hız kesmeden devam ederken, bu dev karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ise detayları araştırıyor. Peki, Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers NBA maçı ne zaman, saat kaçta?