Olimpija-Bursaspor maçı ertelendi

EuroCup'taki temsilcimiz Bursaspor'un Olimpija ile oynayacağı karşılaşma, Slovenya hükümetinin karantina kuralları nedeniyle ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor-Cedevita Olimpija Ljubljana maçına koronavirüs engeli...

EuroCup'ta temsilcimizin bugünkü maçı, Slovenya hükümetin karantina kuralları gereğince ertelendi.

RAKİP OYUNCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Mücadele öncesinde Cedevita Olimpija Ljubljana'da 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve takımın 10 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde açıklamalarda bulunan Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, “Rakibimiz Cedevita Olimpija'da pozitif vakaya rastlanması nedeniyle şu an kendileri ülke kuralları gereği karantinadalar ve 10 gün karantinada kalmaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Karşılaşmanın yeni tarihi ve saati henüz resmiyet kazanmadı.