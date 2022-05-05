Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Olympiakos, Monaco'yu eleyerek temsilcimiz Anadolu Efes'in rakibi oldu. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Basketbol Takımı, EuroLeague play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 mağlup etti.

Finale yükselen ve yeniden Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen Efes, Final Four'a yükselen Olympiakos ile karşılaşacak.

Final Four'daki diğer eşleşme ise Real Madrid ve Barcelona arasında olurken, gözler temsilcimizin maçında olacak.

Maçı kaçırmak istemeyenler ise "Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague'de Final Four, 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak. THY Euroleague çeyrek finalinde Olimpiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a yükselen son takım oldu. Bu sonuçla Yunan ekibi, Anadolu Efes ile eşleşti.