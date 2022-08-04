Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Takım kadrosuna izinsiz katılmadı

NBA takımlarından Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Bormio kampına davet edilmesine rağmen izinsiz olarak katılmadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve EuroBasket 2022’de yer alacak olan 12 Dev Adam geçtiğimiz günlerde Bormio’da toplanmış ve çalışmalarına başlamıştı.

Ergin Ataman yönetimindeki Milli Takım'da aday kadroda yer alan 24 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven ise Bormio’daki kampa katılmadı.

"NBA performansım daha önemli"

Basketfaul’de yer alan habere göre; Ömer Faruk Yurtseven, Milli Takım’ın Bormio’da başlayan kampına 'Bu sezonki NBA performansının daha önemli olduğunu' gerekçe göstererek gelmedi.

Yurtseven'in bu hareketi basketbolseverleri kızdırdı.

NBA’de Miami Heat forması giyen genç basketbolcu 2019 yılında da A Milli Takım aday kadrosuna katılmamış ve 8 maç ceza almıştı.

Obradovic'in sözleri gündemde

Öte yandan Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk için Obradovic'in söylediği sözler de gündeme geldi.

2017 yılında sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmayarak NBA'e giden genç basketbolcu hakkında sert sözler söyleyen başarılı teknik adam şunları kaydetmişti:

"Ömer, 'kalsam mı, gitsem mi?' diye bize teklifte bulunmadı. Çünkü sadece kendisini düşünüyor. Onun için takım yok. Sezon başında yeni bir kadro kurduk ve gençlere şans verme kararı aldık. Kendisine 5 yıllık kontrat teklif ettik. Zaman istedi ve 2 ay düşündü. En sonunda imzalamak istemediğini söyledi.

Avrupa Ligi'nde en çok forma şansı alan genç ama bu onun farkında değil. Son 3 yıldır bizden maaşını da alıyor. Ben onu daha 15 yaşında Oklahoma City Thunder maçında oynattım ve ona göre hücum düzenledim ama o burada devam etmek istemiyor. Sadece gelip benimle o kampa gitmek istediğini konuşsaydı zaten izin verirdim."

