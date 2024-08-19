Ömer Faruk Yurtseven, Panathiniakos ile anlaştı

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, THY EuroLeague'e dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Yunanistan'dan SDNA'nin haberine göre, Panathinaikos, serbest statüde bulunan Ömer Faruk Yurtseven için resmi teklifini sunduğu ve tarafların anlaşma sağladığı öğrenildi.
SERBEST KALDI
2021'den bu yana NBA'de mücadele eden Yurtseven, son olarak Utah Jazz forması giydikten sonra serbest kaldı.
Panathinaikos koçu Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde Ömer Faruk Yurtseven'in kendilerine önerildiğini ve transfer görüşmelerine başladıklarını açıklamıştı.
2022'DE MİLLİ TAKIMI REDDETMİŞTİ
Öte yandan Ömer Faruk Yurtseven, 2022 yılında EuroBasket kadrosuna davet edilmesine rağmen turnuvada yer almayı reddetmişti.
Bu kararı nedeniyle Milli Takım antrenörü Ergin Ataman, oyuncunun Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirtmişti.
Yurtseven ise yaptığı açıklamada, o dönemde yağ oranını azaltarak hızını ve çabukluğunu artırmak için çalıştığını, bu yüzden turnuvaya katılamadığını ifade etmişti.
Sahada daha çabuk hareket edebilmem için vücudumdaki yağ oranını azaltmam gerekiyordu. Vücudumdaki yağ oranı yüzde 6.5’ti ve ve bunu azaltmam lazımdı. Bu yaz neredeyse tüm vaktimi çabukluğumu ve lateral hızımı arttırmaya yönelik idman programlarına ayırdım. Bu yaz tamamen yeni sezona konsantre olarak en iyi şekilde hazırlanmam gerekiyordu. Ben de tam olarak bunu yaptım.
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