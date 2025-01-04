Ömer Faruk Yurtseven'den EuroLeague'de 16 yıl sonra bir ilk!

AA & Ensonhaber

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu EuroLeague'de Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 19. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

TÜRK DERBİSİNİ FENERBAHÇE KAZANDI

EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Anadolu Efes bu hafta birbirine rakip oldu.

Türk derbisini Fenerbahçe, Marko Guduric'in etkili oyunuyla 84-76 kazandı ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 11 galibiyetle 5. sırada haftayı tamamladı.

Anadolu Efes ise üst üste ikinci kez yenilerek 10 galibiyette kaldı ve haftayı 10. sırada bitirdi.

16 YIL SONRA BİR İLK

EuroLeague'de 16 yıl sonra bir Türk pivot oyuncusu haftanın "En Değerli Oyuncusu (MVP)" oldu.

Yunanistan'da Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, takımının Virtus Segafredo Bologna'yı 111-90 yendiği maçta 27 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.

Toplam 34 verimlilik puanına ulaşan Ömer Faruk, EuroLeagu kariyerindeki en iyi performansını göstererek 19. haftanın MVP'si ünvanını aldı.

Ömer Faruk'tan önce Türk pivotlardan 2009 yılında Oğuz Savaş bu ünvanı elde etmişti.

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Savaş, 15 Ocak 2009'da Lottomatica Roma karşısında 27 sayı ve 41 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si olmuştu.

Bu 16 yıllık süreçte Türk pasaportunu sonradan alan ve milli takım forması giyen Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Ersan İlyasova ve Emir Preldzic de MVP olmayı başarmıştı.

MONACO, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Monaco, EuroLeague'deki liderliğini devam ettirdi.

Mike James önderliğindeki Monaco, ALBA Berlin'i deplasmanda 105-90 yenerek 13. galibiyetine ulaştı ve averajla Olympiakos'un önünde liderliğini sürdürdü.

ERGİN ATAMAN'IN TAKIMI KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Yunan ekibi, sahasında Virtus Segafredo Bologna'yı Ömer Faruk Yurtseven'in yıldızlaştığı maçta 111-90 yendi ve 3. sıraya yükseldi.

Virtus Segafredo Bologna maçında forma giyen bir diğer Türk oyuncu Cedi Osman ise galibiyete 11 sayıyla katkıda bulundu.

Panathinaikos, son 4 maçının 3'ünde 100 sayı barajını geçmeyi başararak önemli bir hücum performansı ortaya koydu.

19. HAFTANIN SONUÇLARI

Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan): 85-92

LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 66-75

ALBA Berlin (Almanya)-Monaco(Fransa): 90-105

Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-75

Fenerbahçe-Anadolu Efes: 84-76

Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya): 79-90

Panathinaikos (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 111-90

Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail): 98-75

Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 88-76

PUAN DURUMU

20. HAFTANIN PROGRAMI

9 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-ALBA Berlin (Almanya) (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) (Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan) (OAKA Altion)

10 Ocak Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa) (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya) (Zalgirio Arena)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Belgrad Arena)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya) (Barış ve Dostluk)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Virtus Segafredo Arena)