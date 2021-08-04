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    Ömer Faruk Yurtseven'den Lakers'a 27 sayı

    Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında double-double'lık performans sergiledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 16:13
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    Ömer Faruk Yurtseven'den Lakers'a 27 sayı

    Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

    Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla double-double yaptı.

    20’DE 11 İSABET

    Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, 20'de 11 isabet kaydettiği mücadelede istatistiklerine 2 asist, bir blok da ekledi.

    Ömer Faruk Yurtseven den Lakers a 27 sayı #1

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