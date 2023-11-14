Onuralp Bitim 14 sayı attı, Windy City Bulls kazandı NBA G League'de milli basketbolcu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Windy City Bulls, Indiana Mad Ants'ı 105-100 mağlup etti.

AA

Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde normal sezon mücadelesinde, Indiana Pacers'ı temsil eden Indiana Mad Ants, Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u ağırladı.

City Bulls'un 5 sayı farkla 105-100 kazandığı mücadeleye ilk 5'te başlayan Onuralp Bitim, 14 sayı, 2'şer ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Quenton Jackson 22 sayı ve 5 ribaunt, Chris Clemons 20 sayı ve 4 ribauntla takımın en skorerleri oldu.

Mad Ants'in en fazla sayı üreten oyuncusu ise Craig Sword (17 sayı) oldu.

İki yönlü sözleşme imzaladı

Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)