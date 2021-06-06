Euro
10.5285
-0.2%
Dolar
8.6282
-0.45%
Altın
525.58
-0.27%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.999
-1.05%
EXEN Coin
34.52
-3.16%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Orlando Magic, Steve Clifford ile yollarını ayırdı

    NBA ekibi Orlando Magic'te başantrenör Steve Clifford görevden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orlando Magic, Steve Clifford ile yollarını ayırdı

    Magic'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 59 yaşındaki Clifford ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

    Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2013'te Charlotte Hornets'in başına geçen Clifford, 2018'de Magic ile anlaşmıştı.

    MAGIC BU SEZON 21 GALİBİYET, 51 MAĞLUBİYET ALDI

    Clifford yönetiminde ilk iki sene play-off'lara kalan Magic, bu sezon ise Doğu Konferansı'nı 21 galibiyet, 51 mağlubiyetle 14. sırada tamamlamıştı.

    Orlando Magic, Steve Clifford ile yollarını ayırdı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir