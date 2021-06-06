Orlando Magic, Steve Clifford ile yollarını ayırdı

Orlando Magic, Steve Clifford ile yollarını ayırdı

NBA ekibi Orlando Magic'te başantrenör Steve Clifford görevden ayrıldı.

Magic'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 59 yaşındaki Clifford ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2013'te Charlotte Hornets'in başına geçen Clifford, 2018'de Magic ile anlaşmıştı.

MAGIC BU SEZON 21 GALİBİYET, 51 MAĞLUBİYET ALDI

Clifford yönetiminde ilk iki sene play-off'lara kalan Magic, bu sezon ise Doğu Konferansı'nı 21 galibiyet, 51 mağlubiyetle 14. sırada tamamlamıştı.