Orlando Magic'i yenen Cleveland Cavaliers, 6'da 6 yaptı

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti.
Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHous'da karşılaştığı Orlando Magic'i 120-109'luk skorla mağlup etti ve yenilgisizliğini sürdürdü.
Ligde 6'da 6 yapan Cleveland'da Darius Garland 25 sayı, 4 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.
Bu sezonki 3. yenilgisini alan Orlando'da ise Jalen Suggs 28 sayı, 8 ribaund, Franz Wagner ile Tristan Da Silva da 17'şer sayı ile oynadı.
OKLAHOMA'DAN 5'TE 5
Oklahoma City Thunder ise deplasmanda oynadığı Portland Trail Blazers'ı 137-114 yenerek 5. maçından da galip ayrıldı.
Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 7 ribaund ile ön plana çıkarken, Aaron Wiggins 13 sayı ve Isaiah Joe da 12 sayı ile mücadele etti.
Bu sezonki 4. kez yenilgisini alan Portland'da ise Jerami Grant 17 sayı, Deandre Ayton ile Rayan Rupert de 14'er sayı ile oynadı fakat mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets: 109 - Boston Celtics: 124
Detroit Pistons: 98 - New York Knicks: 128
Cleveland Cavaliers: 120 - Orlando Magic: 109
Atlanta Hawks: 115 - Sacramento Kings: 123
Brooklyn Nets: 120 - Chicago Bulls: 112
Toronto Raptors: 125 - Los Angeles Lakers: 131
New Orleans Pelicans: 125 - Indiana Pacers: 118
Minnesota Timberwolves: 119 - Denver Nuggets: 116
Portland Trail Blazers: 114 - Oklahoma City Thunder: 137
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