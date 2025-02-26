Otis Livingston'ın çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi

AA & Ensonhaber
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Otis Livingston'ın sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında dizinde ağrı hisseden Livingston'ın yapılan kontrollerinde sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığını belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış