Otis Livingston'ın çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi
AA & Ensonhaber

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Otis Livingston'ın sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında dizinde ağrı hisseden Livingston'ın yapılan kontrollerinde sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığını belirtildi.

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Emre Çalışkan
Editor