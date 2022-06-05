Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso kalp krizi geçirdi.

İspanyol kulübü, deneyimli antrenörün durumunu resmi internet sitesinden duyururken açıklamada detaya yer verilmedi.

Hastaneye kaldırıldı

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Laso'nun sabah saatlerinde rahatsızlandığı ve Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı yer aldı.

Laso yönetimindeki Real Madrid son olarak bu sezon THY Euroleague'de Final Four oynamış ve finalde Anadolu Efes'e mağlup olmuştu.

2011'den bu yana İspanyol devini çalıştıran Laso, takımına EuroLeague'de 5 kez final oynattı, 2 şampiyonluk kazandı.