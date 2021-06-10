Euro
10.4025
-0.62%
Dolar
8.5315
-0.68%
Altın
516.17
-1.05%
Borsa
1.452
0.22%
Bitcoin
324.049
8.63%
EXEN Coin
35.61
2.82%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Pacers, Bjorkgren'i kovdu

    Indiana Pacers'ta, başantrenör Nate Bjorkgren'in görevine son verildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 12:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pacers, Bjorkgren'i kovdu

    NBA ekibi Indiana Pacers'ta, başantrenör Nate Bjorkgren ile yollar ayrıldı.

    Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon takımın başına getirilen 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in görevine son verildiği duyuruldu.

    Bjorkgren, Phoenix Suns ve Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Pacers ile anlaşmıştı.

    Pacers, Bjorkgren i kovdu #1

    34 GALİBİYET, 38 MAĞLUBİYET

    Pacers, Bjorkgren yönetiminde 34 galibiyet, 38 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda play-off'ların dışında kalmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir