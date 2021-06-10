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Pacers, Bjorkgren'i kovdu
Indiana Pacers'ta, başantrenör Nate Bjorkgren'in görevine son verildi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2021 - 12:53
- Güncelleme : 10.06.2021 - 12:57
NBA ekibi Indiana Pacers'ta, başantrenör Nate Bjorkgren ile yollar ayrıldı.
Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon takımın başına getirilen 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in görevine son verildiği duyuruldu.
Bjorkgren, Phoenix Suns ve Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Pacers ile anlaşmıştı.
34 GALİBİYET, 38 MAĞLUBİYET
Pacers, Bjorkgren yönetiminde 34 galibiyet, 38 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda play-off'ların dışında kalmıştı.