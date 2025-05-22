Pacers, Knicks'i uzatmada yenerek Doğu Konferansı finalinde 1-0 öne geçti

AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde New York Knicks ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi.

Uzatmaya giden maçta rakibini deplasmanda 138-135'lik skorla yenen Pacers, seride 1-0 öne geçti.

HALIBURTON, DAMGASINI VURDU

Madison Square Garden'daki müsabakada konuk ekip Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton 31 sayı, 11 asistlik double-double ile takımının galibiyetinde başrolü oynarken takım arkadaşı Aaron Nesmith 30 sayılık katkı sundu.

BRUNSON'IN OYUNU GALİBİYETE YETMEDİ

Jalen Brunson'ın 43 sayısı ev sahibi Knicks adına galibiyet için yeterli olmazken Karl-Anthony Towns 35 sayı, 12 ribaunt ile double-double yaptı.

Seride ikinci maç, 24 Mayıs'ta Madison Square Garden'da oynanacak.