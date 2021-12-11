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Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle, koronavirüse yakalandı
NBA ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Covid-19'a yakalandı.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 13:42
NBA ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle'ın yeni tip corona virüs testi pozitif çıktı.
Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Carlisle'ın Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve karantinaya girdiği belirtildi.
TAKIMIN BAŞINA PIERCE GEÇTİ
Birkaç maç takımın başında yer alamayacağı ifade edilen Carlisle'ın yerine yardımcı antrenör Lloyd Pierce'ın görev yapacağı kaydedildi.
Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Pacers, 13. sırada bulunuyor.