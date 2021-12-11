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    Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle, koronavirüse yakalandı

    NBA ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Covid-19'a yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 13:42
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    Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle, koronavirüse yakalandı

    NBA ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle'ın yeni tip corona virüs testi pozitif çıktı.

    Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Carlisle'ın Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve karantinaya girdiği belirtildi.

    TAKIMIN BAŞINA PIERCE GEÇTİ

    Birkaç maç takımın başında yer alamayacağı ifade edilen Carlisle'ın yerine yardımcı antrenör Lloyd Pierce'ın görev yapacağı kaydedildi.

    Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Pacers, 13. sırada bulunuyor.

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