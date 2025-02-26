Panathinaikos, Tibor Pleiss'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Pless ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PLEISS'IN KARİYERİ

Ergin Ataman yönetimindeki Galatasaray ve Anadolu Efes'te de daha önce oynayan tecrübeli basketbolcu, kariyeri boyunca Bamberg Baskets, Baskonia, Barcelona, Valencia ve son olarak Trapani Shark'ta görev yaptı.

Alman basketbolcu, kariyerinde 2 EuroLeague, 4 Almanya Kupası, 3'er Türkiye ve Almanya ligi ile bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Pleiss, İtalya liginde bu sezon Trapani Shark formasıyla 6 sayı, 3,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

PANATHINAKOS'TAN İKİNCİ UZUN TRANSFERİ

Mathias Lessort ve Ömer Faruk Yurtseven'in sakatlıkları nedeniyle pota altı rotasyonunda zorluk çeken Panathinaikos, Wenyen Gabriel'den sonra ikinci uzun oyuncu transferini gerçekleştirdi.