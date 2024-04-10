Paris Basketbol, EuroCup finalinde avantajı eline aldı

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'teki Adidas Arena'da iki Fransız takımı Paris Basketbol ile Mincidelice JL Bourg EuroCup final serisi ilk maçında karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 77-64 kazanan Paris Basketbol, final serisinde 1-0 öne geçti.
İki galibiyet alan şampiyon olacak
İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma, gerekmesi halinde üçüncü ve son maçı ise 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
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