Pascal Siakam, Indiana Pacers'a takaslandı Indiana Pacers'ın, Pascal Siakam'ı Bruce Brown Jr., Jordan Nwora ve üç ilk tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'tan almayı kabul ettiği bildirildi.

ensonhaber.com

Takas kapsamında New Orleans Pelicans'ın, lüks vergisine yönelik bir hamleyle Kira Lewis'i Raptors'a, ikinci tur draft hakkını ise Pacers'a göndereceği belirtildi.

2024'teki draft haklarının Indiana'nın kendi hakları olacağı, ilk turdaki en kötü hakların Utah Jazz, Houston Rockets, LA Clippers veya Oklahoma City Thunder'dan geleceği, üçüncü hakkın ise 2026'da tekrar Indiana'nın kendi seçimi olacağı kaydedildi.

5 yıllık sözleşme imzalayabilecek

Pacers'ın, bu yaz serbest oyuncu olacak Siakam ile yeniden sözleşme imzalama konusunda umutlu olabileceği düşünülüyor.

Pacers'ın yeni forveti, takımıyla beş yıllığı 247 milyon dolara yeniden sözleşme imzalayabilecek ve ayrıca 30 Haziran'a kadar iki yıllığı 81,5 milyon dolarlık bir uzatma imzalama hakkına da sahip olacak.