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- Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı yendi
Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı yendi
- Haber Merkezi
- 17.04.2021 - 10:11
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia Sixers sahasında Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.
FURKAN KORKMAZ 18 SAYI ATTI
Ev sahibinde Joel Embiid 36 sayı, 14 ribaundla oynarken, Furkan Korkmaz 18 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkıda bulundu. Milli oyuncu 38 dakika 29 saniye ile takımı adına sahada en çok kalan oyuncu oldu.
Konuk ekipte Paul George 37 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle yenilgiyi önleyemedi. George son 5 maçta 30 sayı ve üzeri skorla oynadı.
Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard sakatlığı nedeniyle 4. maçını kaçırdı.
Philadelphia Sixers'da ise Tobias Harris, Seth Curry ve Dwight Howard sakatlık nedeniyle mücadelede yer almadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder: 110-104
Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers: 106-103
Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 117-115
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 130-115
Toronto Raptors - Orlando Magic: 113-102
Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 115-126
Housten Rockets - Denver Nuggets: 99-128
Minnesota Timberwolves - Miami Heat: 119-111
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers: 106-107
Dallas Mavericks - New York Knicks: 109-117