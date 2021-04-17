Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
500.963
0.29%
EXEN Coin
28.41
-1.89%
10ºC
İstanbul
Sağanak yağış 10 C

    Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı yendi

    NBA'de Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers sahasında Los Angeles Clippers'ı 106-103 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı yendi

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia Sixers sahasında Los Angeles Clippers'ı 106-103 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.

    FURKAN KORKMAZ 18 SAYI ATTI

    Ev sahibinde Joel Embiid 36 sayı, 14 ribaundla oynarken, Furkan Korkmaz 18 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle galibiyete katkıda bulundu. Milli oyuncu 38 dakika 29 saniye ile takımı adına sahada en çok kalan oyuncu oldu.

    Konuk ekipte Paul George 37 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle yenilgiyi önleyemedi. George son 5 maçta 30 sayı ve üzeri skorla oynadı.

    Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard sakatlığı nedeniyle 4. maçını kaçırdı.

    Philadelphia Sixers'da ise Tobias Harris, Seth Curry ve Dwight Howard sakatlık nedeniyle mücadelede yer almadı.

    Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers ı yendi #1

    SONUÇLAR

    Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder: 110-104

    Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers: 106-103

    Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 117-115

    Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 130-115

    Toronto Raptors - Orlando Magic: 113-102

    Chicago Bulls - Memphis Grizzlies: 115-126

    Housten Rockets - Denver Nuggets: 99-128

    Minnesota Timberwolves - Miami Heat: 119-111

    San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers: 106-107

    Dallas Mavericks - New York Knicks: 109-117

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir