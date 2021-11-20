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    Phoenix Suns durdurulamıyor

    Phoenix Suns, sahasında Dallas Mavericks'i 112-104 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 13:10
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    Phoenix Suns durdurulamıyor

    NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, üç günde ikinci kez ağırla﻿dığı Mavericks'i yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

    6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 18 sayı, 14 asistle oynayan Chris Paul "double double" yaptı.

    BRUNSON DOUBLE DOUBLE YAPTI

    Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Kristaps Porzingis, 23 sayı, 12 ribauntla, Jalen Brunson 18 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Tim Hardaway 18, Dorian Finney-Smith 12 sayı üretti.

    Phoenix Suns durdurulamıyor #1

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