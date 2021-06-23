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    Phoenix Suns finale doğru

    Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’ı 104-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:05
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    Phoenix Suns finale doğru

    Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) sona yaklaştıkça mücadele ve heyecan da artıyor. Batı Konferansı finali 2. maçında dün akşam Phoenix, sahasında Clippers’ı ağırladı.

    Phoenix Suns finale doğru #1

    SUNS SON SANİYE BASKETİYLE GALİP GELDİ

    Talking Stick Resort Arena’da Pheonix Suns, Los Angeles Clippers’ı konuk etti. Son saniyeye kadar mücadelenin hiç eksik olmadığı maçta Phoenix Suns, son saniye basketiyle maçı kazandı.

    Ev sahibi ekipte Cameron Payne 29 sayı ve 9 asistle kariyer rekorunu kırdı. Deandre Ayton 24 sayı, 14 ribaundla oynarken, Devin Booker ise 20 sayı, 5 asist ve 4 ribaund kaydetti.

    Clippers tarafında ise Paul George 26 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Reggi Jackson’un 19 sayısı galibiyete yetmedi.

    Phoenix Suns finale doğru #2

    Fotoğraflar nba.com'dan alınmıştır.

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