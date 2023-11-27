Phoenix Suns, New York Knicks'i son saniye üçlüğüyle yendi

NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi.
Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 1.7 saniye kala attığı üçlükle New York Knicks'i 116-113 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.
Booker, 28 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken Eric Gordon 25 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.
Knicks'te Jalen Brunson 35 sayı, 6 ribaunt ve 8 asist, Julius Randle ise 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle mücadele etti.
Cedi'nin takımı kaybetti
Denver Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs'ü sahasında 132-120 yendi.
Nuggets'ta 39 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle oynayan Nikola Jokic, maçın en skorer ismi olurken Michael Porter Jr. 25 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
Cedi Osman'ın 7 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede Victor Wembanyama'ın 22, Devin Vassell'ın ise 19 sayılık katkıları Spurs yenilgisini önleyemedi.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 108-102
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 113-103
New York Knicks-Phoenix Suns: 113-116
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 130-117
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 97-119
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 118-109
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 105-102
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 132-120Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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