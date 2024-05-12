Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü Mike Budenholzer oldu Frank Vogel'la yollarını ayıran NBA ekibi Phoenix Suns'ta Mike Budenholzer dönemi başladı.

AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Mike Budenholzer getirildi.

Suns'tan yapılan açıklamada, Frank Vogel'dan boşalan başantrenörlük görevi için Budenholzer ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Budenholzer'ın 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.

2015 ve 2019'da yılın antrenörü oldu

Kariyerinde Atlanta Hawks (2013-2018) ve Milwaukee Bucks'ı (2018-2023) çalıştıran 54 yaşındaki ABD'li antrenör, 2021'de Bucks ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Budenholzer, 2015 ve 2019'da ise NBA'de yılın antrenörü seçildi.

Suns, play-off ilk tur serisinde elendi

Kadrosunda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi all-star oyuncuları bulunduran Suns, normal sezonu 49 galibiyet, 33 mağlubiyetle Batı Konferansı 6'ncısı olarak tamamladı.

Tarihinde NBA şampiyonluğu bulunmayan Suns, Minnesota Timberwolves ile eşleştiği play-off ilk tur serisini 4-0 kaybederek elendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)