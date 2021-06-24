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    Pierria Heny Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ABD'li oyuncu Pierria Heny ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 15:26
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    Pierria Heny Fenerbahçe'de

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry (1.93, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

    Transfer sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

    Pierria Heny Fenerbahçe de #1

    KARİYER ÖZETİ

    2011-15 (Charlotte)

    2015-16 (Vita Tblisi, Ulm)

    2016-17 (Hapoel Eliat)

    2017-18 (Tofaş)

    2018-19 (UNICS Kazan)

    2019-21 (Baskonia)

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