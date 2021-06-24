Pierria Heny Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ABD'li oyuncu Pierria Heny ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry (1.93, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

KARİYER ÖZETİ

2011-15 (Charlotte)

2015-16 (Vita Tblisi, Ulm)

2016-17 (Hapoel Eliat)

2017-18 (Tofaş)

2018-19 (UNICS Kazan)

2019-21 (Baskonia)