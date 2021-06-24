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Pierria Heny Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ABD'li oyuncu Pierria Heny ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 15:26
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia'da geçiren Birleşik Amerikalı guard Pierria Henry (1.93, 1993) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
Transfer sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.
KARİYER ÖZETİ
2011-15 (Charlotte)
2015-16 (Vita Tblisi, Ulm)
2016-17 (Hapoel Eliat)
2017-18 (Tofaş)
2018-19 (UNICS Kazan)
2019-21 (Baskonia)