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- Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 16:26
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, ligi 2. sırada bitiren Anadolu Efes ile 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Pla-off serisinde boy göstermeye hazırlanacak olan iki takım, yarı final için bileti kapmaya çalışacak.
Avrupa'da gücünü gösteren Anadolu Efes favori olurken, Pınar Karşıyaka ise serinin ikinci maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Maçı kaçırmak ve yerinde izlemek isteyenler, "Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes ile 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final serisinde karşı karşıya geliyor.
Seride, ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
İkinci maç öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları KSK Store'larda satışa çıkarken, öğrenci biletleri ise yarın 17.00'de satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
- Öğrenci bileti: 40 TL
- Tam bilet: 80 TL
- VIP: 400-500 TL