Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Pınar Cup 2022 maçında oynanacak olan Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçının detayları belli oldu.İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

Pınar Karşıyaka Basketbol kulübünün her yeni sezon öncesi düzenlediği Pınar Cup bugün başlıyor.Turnuvanın açılış maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Basketbol severler bu keyifli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Pınar Cup 2022'nin bu seneki katılımcıları Fenerbahçe Beko ve Ukrayna'nın Prometey takımı olacak. Pınar Cup 2022 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko mücadelesi bugün saat 20.30'da başlayacak.

Pınar Cup 2022’de oynanacak bütün maçlar Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.