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    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finalde

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, organizasyonda adını son 4 takım arasına yazdırdı.
    • AA
    • 06.05.2021 - 01:18
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    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finalde

    Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki 8'li final mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u özellikle son periyottaki etkili oyunuyla 84-73 yendi.

    EN SKORER M'BAYE

    Yeşil-kırmızılı ekipte Amath M'Baye 20, Sek Henry 19 sayı atarken Raymar Morgan 18 sayı 11 ribaunt, Metecan Birsen de 12 sayı ve 13 ribauntla mücadele etti.

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #1

    4'LÜ FİNALDE İLK MAÇ 7 MAYIS

    Bu sonuçla adını son 4 takım arasına yazdıran Pınar Karşıyaka'nın yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza ile oynacağı müsabaka 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #2

    Organizasyonda diğer yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda yarın saat 17.00'de Lenovo Tenerife (İspanya) ile SIG Strasbourg (Fransa) saat 20.00'de Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail) ile Hereda San Pablo Burgos (İspanya) karşılaşacak.

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #3

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #4

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #5

    Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi nde dörtlü finalde #6

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